Берлин, 18 октября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Новый этап германо-турецких отношений ознаменовался сокращением экспорта немецких вооружений в Турцию. По информации, полученной из министерства экономики Германии, с 1 августа по 8 октября текущего года Турции было одобрено порядка 10 лицензий на общую сумму чуть менее четырех миллионов евро, сообщает немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Для сравнения, в 2016 году в Турцию было поставлено 213 единиц немецких вооружений на сумму 83,9 миллионов евро. То есть в среднем 18 единиц на сумму семь миллионов евро в месяц, что почти в два раза больше, чем за последние два месяца вместе взятые.

Напомним, что еще в июле федеральное правительство Германии изменило свой внешнеполитический курс в отношении Турции из-за многочисленных арестов немецких граждан на территории страны по политическим соображениям. В их числе журналисты Дениз Юцель и Месале Толу, а также правозащитник Питер Стейтнер.

В результате арестов и многочисленных судебных разбирательств ужесточились меры контроля за передвижениями турецких граждан на территории ФРГ, а также рекомендации в отношении передвижения немецких граждан на территории Турции. Однако министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что в отношении экспорта вооружений необходимо выработать еще более жесткий подход. «Большие запросы, которые Турция предъявляет Германии в настоящее время, а это действительно немало, мы были вынуждены приостановить», — об этом заявил политик еще в середине сентября.

Масштабные заказы немецкой военной техники недоступны турецкому руководству с августа текущего года. На данный момент самая крупная позиция немецкого экспорта в Турцию — поставки авиационной техники стоимостью в 2,8 миллиона евро. Вторую позицию занимает экспорт с пометкой «исключительно с целью утилизации в Турции», который оценивается в 969 000 евро. Остальное — мелкие заказы.

Объем фактического экспорта немецкой оборонной продукции в Турцию в период с 1 августа по настоящее время составил 10,8 млн евро. Однако, по мнению экспертов, и эта цифра в ближайшее время может сильно сократиться. В 2016 году Турция занимала 20-ю позицию в списке крупнейших импортеров немецких вооружений. Однако уже этом году партнер ФРГ по НАТО сильно теряет свои позиции.

Депутат от Левой партии Севим Дагделен, несмотря на всю их незначительность, назвала поставки вооружений в Турцию «чудовищным скандалом». «Сейчас мы, наконец, должны окончательно остановить поставки вооружений для Турции безо всяких «но» и «если», — заявила политик.