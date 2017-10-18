Москва, 18 октября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Сегодня, 18 октября, в Москве ТД «Столото», крупнейший распространитель государственных лотерей в России, открыл уникальный лотерейный центр, аналогов которому нет в мире. Теперь тиражи государственных лотерей можно увидеть своими глазами в прямом эфире.

«Столото» В Москве открылся лотерейный центр «Столото»

«Мы уделяем огромное внимание тому, как россияне относятся к лотереям, независимо оттого, являются они участниками лотерей или нет. Укрепление доверия, продвижение социальной функции лотерей — одна из важных целей нашей компании. Открытие лотерейного центра сегодня — логичный шаг для того, чтобы сделать лотереи более открытыми и популярными в России», — рассказала Зоя Гафарова, директор по маркетингу и продажам ТД «Столото».

Современная лотерея — это высокотехнологичный процесс, обеспечивающий не только удобство и простоту участия, но и максимальную прозрачность, и объективность проведения, отметила Гафарова. В центре установлены полностью автоматизированные лототроны Smartplay — мирового лидера в области производства лотерейного оборудования. В лотерейном центре можно не только приобрести билет, но и проследить за ходом тиража и получить выигрыш. Онлайн-трансляция всех государственных лотерей с многомиллионными суперпризами доступна теперь в режиме онлайн на сайте stoloto.ru, а также на территории лотерейного центра.

Популярность государственных лотерей в России растет благодаря постоянному внедрению и развитию новых технологичных решений. Сегодня каждый участник может купить билет государственных лотерей не только в привычных всем уличных киосках, продуктовых магазинах, салонах связи или почтовых отделениях по всей стране, но и в интернет-супермаркете и мобильном приложении.

Согласно результатам опросов россиян, которые проводит ежегодно исследовательская компания «ГфК-РУСЬ», 92% россиян знают хотя бы одну тиражную лотерею. Порядка 40% имеют опыт участия. При этом 76% из тех, кто принимал участие, выиграли. Ежедневно более 200 000 участников становятся победителями, в среднем 15 из них становятся лотерейными миллионерами, то есть выигрывают более 1 млн рублей. Самым крупным выигрышем в истории современных российских лотерей пока остается выигрыш жителя Сочи в «Гослото «6 из 45» — 364 млн рублей.

«Популярность лотерей в России объясняется отчасти русским характером и верой в нечаянное богатство, — комментирует Екатерина Степанюк, директор по развитию бизнеса ООО «ГфК-РУСЬ». — Вероятно, что экономический кризис тоже подстегивает интерес к лотереям. Наши последние опросы показывают, что 60% россиян думают, что кризис будет продолжаться три года и более, хотя индекс потребительских настроений плавно вошел в положительную зону начиная с весны этого года. Таким образом, российские потребители адаптировались к кризису и связывают оптимизм скорее с будущим, чем с настоящим. Поэтому фактор настроений, на наш взгляд, правильно поддержит рынок лотерей в России».

Еще одним рекордом обещает стать грандиозный розыгрыш более миллиарда рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» 1 января, в прямом эфире федерального телеканала. Более миллиарда рублей будет разыграно полностью. Если никто не выиграет джекпот, то вся сумма будет принудительно распределена между всеми победителями беспрецедентного тиража. Каждый второй билет — выигрышный! Купить билеты на беспрецедентный тираж можно уже сейчас.