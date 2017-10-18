Киев, 18 октября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Направления инновационной деятельности на 2017−2021 годы определило правительство Украины, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает 18 октября пресс-служба ведомства.

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По ее словам, определены восемь приоритетных направлений, на которые будет направлено финансирование. Гриневич подчеркнула, что финансирование определенных направлений позволит обеспечить «инновационное развитие экономики».

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В перечень приоритетной инновационной деятельности вошли: освоение новых технологий в оборонной, ракетно-космической, судо‑ и авиасторительной, транспортной сферах, развитие роботехники, технологическое обновление медицинской и агропромышленной сферы, а также разработка нанотехнологий.

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Напомним, ранее Гриневич заявила, что с 2011 по 2016 годы украинские ученые массово эмигрируют из страны в связи с плохими условиями труда. Министр отметила, что ученые с Украины выезжают, в основном, в Россию и западные страны. Гриневич подчеркнула, что оплата труда ученых на Украине «катастрофически» низкая и что никаких стимулов для работы в своей стране у ученых нет.