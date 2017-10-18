Москва, 18 октября, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Вооруженное ограбление совершено в парке «Сокольники» в Москве. Добычей злоумышленников стали 3 млн рублей, передает 18 октября RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Преступление было совершено на Поперечном просеке парка. Двое неизвестных напали на мужчину, отобрав у него дипломат с деньгами.

При этом злоумышленники ранили мужчину. Пострадавший находится в больнице.

По факту ограбления проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября на улице Большая Пионерская в Москве неизвестные напали на мужчину 1966 года рождения и отобрали у него рюкзак, где лежали $200 тыс. При этом потерпевшего избили. Злоумышленники скрылись с места происшествия на черном автомобиле Mercedes. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».