Москва, 18 октября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Министерство связи и Федеральная служба безопасности обсуждают сокращение срока хранения интернет-трафика в несколько раз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом журналистам заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

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«В рамках антитеррористического пакета, который мы приняли год назад, предусмотрены целый ряд сроков хранения — некоторые сроки предписаны законом как 3 года хранения данных, есть ряд полномочий у правительства с точки зрения определения сроков хранения интернет-трафика, который и вызвал наиболее широкую резонансную дискуссию у операторов связи. Мы сегодня вместе с коллегами из ФСБ в целом выходим на срок хранения переданных данных — один месяц», — заявил Никифоров.

По его словам, даже такой срок хранения потребует дополнительных инвестиций со стороны операторов, однако они будут существенно меньше, чем планировалось изначально.

«Оценка получается такая, что месяц хранения передаваемых данных потребует от самых крупных мобильных операторов разовых инвестиций в размере нескольких десятков миллиардов рублей. Сумма существенна, но хочу подчеркнуть, что речи о триллионах или сотнях миллиардах, которые звучали на разных этапах эмоционального обсуждения этого закона, уже не идет», — отметил Никифоров.

Согласно принятому антитеррористическому «закону Яровой», с 1 июля 2018 года все мобильные операторы должны в течение трех лет хранить данные о звонках и сообщениях своих абонентов. Кроме того, в течение полугода им также приходилось бы хранить передаваемые изображения, звуковые файлы и видео. В случае запроса ФСБ операторы должны предоставлять необходимую информацию для анализа.