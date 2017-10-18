Киев, 18 октября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Соглашение о военном сотрудничестве России с Украиной расторгло украинское правительство, сообщают 18 октября «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, речь идет о заключенном в 2000 году и вступившем в силу в 2005 году соглашение между Москвой и Киевом о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

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Данный документ предусматривал, что обе стороны сохранят специализацию предприятий, которые участвуют в разработке, испытаниях и производстве вооружения и военной техники. Речь также идет об организациях, которые поставляют необходимые материалы, комплектующие изделия, учебное и вспомогательное имущество в области обороны государства.

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Отмечается, что при расторжении договора все контракты, которые были заключены между предприятиями разных стран, остаются в силе.

Напомним, в 2014 году в результате государственного переворота на Украине к власти пришли украинские националисты, которые заявили о новом векторе украинской политики, направленной на разрыв любых связей с Россией и интеграцией в Евросоюз.