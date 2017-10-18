Москва, 18 октября, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Отставка с поста губернатора больше не означает конец карьеры или ссылку. Об этом 18 октября на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM заявил генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

«Центр использовал дифференцированный подход, который учитывает особенности каждого субъекта, — констатировал он. — Федеральные власти отталкивались от внутриэлитной ситуации, однако центр в своей кадровой политике значительно меньше связан традициями и необходимостью учитывать мнение региональных элит, чем прежде. Примеры — это назначение Владимира Васильева в Дагестан и Глеба Никитина в Нижегородскую область».

При этом он подчеркнул, что для Кремля не было самоцелью следование какому-то определённому тренду в кадровой политике, например, на тех же молодых технократов.

«Скорее, можно выделить круг стратегических задач, которые Кремль настроен решать в федеральном масштабе, — убежден Орлов. — Власти жестче контролируют ситуацию на местах. Спрос с губернаторов стал строже. Большинство новых врио губернаторов не связаны не только с регионами, но и с влиятельными группами, имеющими интерес в этих субъектах Федерации. Для отставок же имелись как негативные поводы (коррупционные скандалы, высокий уровень протестных настроений), так и позитивные (повышение на новый участок работы). Можно также сказать, что отставка с поста губернатора больше не означает конец карьеры или ссылку».

Кроме того, политолог отметил, что недавние перестановки в губернаторском корпусе говорят о том, что подтвердилась роль «Единой России» как социального лифта для управленцев и кадрового резерва.

Напомним, что последняя неделя сентября запомнилась чередой губернаторских отставок. Сначала своего поста лишился губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 25 сентября. После стало известно о досрочной смене главы Нижегородской области Валерия Шанцева. 28 сентября с поста ушёл глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В октябре портфелей лишись ещё шесть глав субъектов РФ. 3 октября ушел в отставку глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, а 4 октября это же сделал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. 5 октября — отставка губернатора Орловской области Вадима Потомского, 6 октября — главы Новосибирской области Владимира Городецкого. 9 октября омского главу Виктора Назарова сменил Александр Бурков.