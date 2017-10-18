Москва, 18 октября, 2017, 14:02 — ИА Регнум. РФ должна использовать собственные технологии криптографии для самостоятельного создания новых криптоинструментов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По словам министра, сегодня возможна совершенно понятная и прозрачная легализация криптовалют в РФ, чтобы эти операции работали в пользу государства и национальной экономики. При этом речь не идет об уже существующих инструментах.

«Это не может быть легализация действующих, популярных в мире зарубежных криптовалют. РФ в хорошем смысле обречена идти своим путем, мы должны использовать наши технологии криптографии и четко прописать правила эмиссии подобного рода криптоинструментов, а также правила регламента, связанного с переводом традиционных валют в эти криптовалюты», — заявил Никифоров.

При этом, по его словам, ключевой вопрос, который нужно урегулировать законодательно, это не статус криптовалют и их оборот, а вопрос налогообложения.

«Если мы относимся к криптовалюте как к некому товару, то здесь возникает потребность в налоге на добавленную стоимость (НДС) и целый ряд вопросов. В таком виде эта система не работает. Мы считаем, что нужно придерживаться принципа, что НДС здесь быть не может, но должны быть такие традиционные налоги, как НДФЛ (подоходный налог — прим. ред.). Или налог на прибыль, в случае, если спекулятивно извлекается какая-то прибыль, связанная с совершением каких-либо операций с криптоинструментами», — уверен Никифиров.

Накануне Никифиров уже заявлял, что в РФ необходимо создать собственную криптовалюту — крипторубль.

«Мы видим, что спрос на подобного рода криптоинструменты присутствует, и в этом нет ничего необычного. Это элемент некой технологической революции», — отметил Никифоров.