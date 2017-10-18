Москва, 18 октября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Минкосвязи не намерен в ультимативном порядке требовать от операторов ставить базовые станции для бесшовного покрытия связью федеральных автомобильных дорог. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в Госдуме.

Трасса «Дон»

«Часто мы слышим вопрос, связанный с покрытием автодорог, когда обеспечим бесшовным покрытием сотовой связи и мобильным интернетом хотя бы федеральные дороги. Ответ прост: для того, чтобы обеспечить везде электричество вдоль дорог, чтобы подключить базовые станции сотовой связи, нам нужна астрономическая цифра — примерно в 650 млрд рублей», — привел данные министр.

«Если мы ультимативно поставим это операторам как задачу, они, наверное, это сделают, но это драматически скажется на уровне цен на услуги связи», — указал он.

По словам министра, «не должно быть ультимативных условий», следует в режиме диалога как со стороны регулятора, так и местных властей искать решение проблемы.

Он просит депутатов информировать министерство об обращениях граждан о плохой сотовой связи. При этом Минкомсвязи в курсе ситуации. «Мы сами поддавливаем операторов, чтобы они эту связь прокладывали», — сказал Никифоров.