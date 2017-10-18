Новосибирск, 18 октября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Выделение федерального гранта на строительство четвёртого (платного) моста в Новосибирске отложено примерно на год. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такую информацию привел министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко на публичных слушаниях по проекту закона об областном бюджете региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Виталий Голубенко подчеркнул, что пока ресурсы выделены только одному из трёх конкурсных проектов — объезду в Хабаровске, где уже заключено концессионное соглашение и есть необходимый объём работ. Потому было решено, что до принятия на федеральном уровне положительного решения по условиям финансирования объекта областные средства на подготовку площадки будут зарезервированы в фонде правительства Новосибирской области

«Пока мы не видим подтверждения федерального финансирования. Считаем, что эти средства надо перенести в резервный фонд. Если появляется федеральное финансирование, деньги будут разрезервированы. Понимание по федеральному гранту есть, но хотелось бы видеть подтверждение на бумаге в виде подписанного соглашения, тогда уже и будем продвигаться дальше», — заявил председатель законодательного собрания Андрей Шимкив.

Отметим, что ранее был объявлен победитель конкурса на строительства четвёртого мостового перехода через реку Обь в Новосибирске. Им оказалась «Сибирская концессионная компания». Сумма контракта — 26,2 млрд рублей. Также в конкурсе участвовала компания «Северо-Восточная магистраль». И планировалось, что концессионное соглашение будет подписано уже в декабре 2017 года.

Член региональной общественной организации «Автомотоассоциация» Владимир Кириллов считает, что за год, на который отложили вопрос по четвёртому мосту, ситуация изменится и, возможно, в лучшую сторону. Общественные активисты, напомним, находятся не в восторге от выбора места, где хотят возвести мост и построить развязки от него и к нему.

«Изменится она по одной простой причине. Потому что, как я думаю, Травников (врио главы Новосибирской области Андрей Травников — прим. ИА REGNUM ) — человек не аморфный, вникает в проблематику. И я думаю, что он системно будет смотреть на вещи, в том числе о целесообразности строительства моста именно в этом месте. Я думаю, концессионеры тоже пристально будут смотреть на обоснованность принятия таких градостроительных решений. Потому что есть негативное заключение и ГИБДД. А это очень дорогого стоит. В контексте нарастающих проблем с Восточным обходом возникнет вопрос того самого транзита с этого обхода», — отметил в беседе с ИА REGNUM Кириллов.

О том, что Новосибирская область получит от федерального центра грант на строительство четвёртого моста, местные власти уверенно заявили ещё в начале июня 2017 года. Правда, тогда власти поспешили, что не преминула отметить пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина. Она подчеркнула, что речи о выделении правительственного гранта пока не идёт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно проектной документации, 1,5 километровый шестиполосный четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске должен соединить Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. Также предусмотрено строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост должен обеспечить выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

И всё бы хорошо, да только слишком много моментов, которые, мягко говоря, смущают не только общественных активистов, но и некоторых депутатов. И один из них заключается в том, что гарантированный доход концессионера от платного моста составляет порядка 50 млрд рублей, и на него выдается гарантия областного бюджета. Второй момент, что эти 50 млрд появились не так давно, ранее звучала цифра 91 млрд рублей. И такое резкое снижение гарантированного дохода не может не настораживать.

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Депутаты законодательного собрания области также раскритиковали высокую цену трафика по мосту и не определенную до сих пор стоимость проезда по мосту, что также может привести к затратам бюджета.

Кроме того, проверка Контрольно-счетной палаты региона ранее выявила необоснованное завышение стоимости проекта четвертого моста почти на 100 млн рублей.

Структура финансирования строительства платного моста в Новосибирске предусматривает консолидированное привлечение средств федерального (26, 2 млрд рублей), регионального (до 3,8 млрд рублей) бюджетов и средств частного партнера (до 16 млрд рублей).