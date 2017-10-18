Москва, 18 октября, 2017, 13:11 — ИА Регнум. 18 октября в пресс-центре ИА REGNUM началось пятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Khabar 24 Кресло руководителя

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Тема заседания: Обновление губернаторского корпуса: причины, критерии, механизм.

Вопросы для обсуждения:

Почему «волна»? Критерии выбора «волновой» модели отставок и назначений глав субъектов РФ.

Обновление губернаторского корпуса и обновление российской элиты: взаимосвязь и контекст.

Система отбора и тестирования кандидатов: уровень эффективности.

«Молодые технократы», политики, пользующиеся доверием в регионах, влиятельные оппозиционеры и другие: кто становится главой региона?

Преимущества и риски «волны» обновления губернаторского корпуса в сентябре-октябре.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию мероприятия и приглашает всех желающих присоединиться к просмотру.