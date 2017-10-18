Москва, 18 октября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать федеральный орган общественного питания, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

«Хотелось бы, чтобы существовала какая-то служба или агентство по общественному питанию. У нас общественным питанием охвачена вся страна практически», — сказал депутат Госдумы.

Парламентарий обратил внимание на регулярные случаи массового отравления в детских садах, школах, детских лагерях.

«Почему происходит? Раньше повар был при этом столовой школьной, а теперь привозит какая-то фирма, выигрывает конкурс, аутсорсинг какой-то. Дети травятся — потом это последствия на всю жизнь», — обеспокоен Жириновский.