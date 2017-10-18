Стокгольм, 18 октября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В шведском городе Хельсингборг у входа в здание полицейского участка прогремел взрыв в ночь на 18 октября, сообщается на сайте региональной полиции.

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Взрыв произошел в 01:20 по московскому времени. Он сильно повредил вход в здание полиции и близлежащие дома. Из-за взрывной волны в здании напротив разбилось более тридцати окон. В результате инцидента никто не пострадал.

«Вход в полицейский участок был взорван, причинен значительный ущерб. Что именно взорвалось, неизвестно. По предварительным данным, никто не пострадал», — говорится в сообщении полиции.

В правоохранительных органах отметили, что накануне никаких угроз в адрес полиции не поступало.

Сейчас следователи ведут расследование инцидента. На въездах в город установили блокпосты, два района оцепили. Известно, что пока никто не был задержан по этому делу.

Напомним, в августе в Стокгольме произошел взрыв на строительной площадке. Пострадали семь человек, из них двум понадобилась госпитализация. Как заявили в полиции, это, вероятно, был несчастный случай на рабочем месте.