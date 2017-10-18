Москва, 18 октября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В вопросе софинансирования медицинских услуг со стороны граждан речь идет только о дополнительных или более качественных услугах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в Госдуме в ходе рассмотрения поправок к федеральному бюджету 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Что касается вопроса софинансирования со стороны граждан, то оно идет сверх базовой программы ОМС. То есть, если гражданин хочет получить дополнительную услугу или более высокое качество этих услуг, то предлагается использовать дополнительные медицинские страховки для того, чтобы иметь более широкий и качественный спектр услуг», — отметил Силуанов.

По его словам, такая практика уже существует во многих странах, в том числе и в России.

«Такие права у граждан есть, и действительно те, кто имеет финансовые возможности, может купить себе дополнительную страховку. Это общемировая практика, наверное, это правильно», — заявил Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин предложил продумать сегменты медицины, в которых было бы целесообразно ввести софинансирование услуг со стороны граждан. Об этом глава государства заявил в ходе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. По его словам, бесплатная медицина сохранится в обязательном порядке, но предстоит решить вопрос о том, в каком государственном финансировании она нуждается.