Москва, 18 октября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Хулиганы забросали камнями пять проходящих поездов на Новогиреевском мосту в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Скриншот с видео YouTube пользователя ТелеТула Камни летящие в поезд

«Неизвестные на Новогиреевском мосту обкидали камнями пять поездов, —подтвердили в ведомстве, — из них два «Спутника», две электрички и один поезд, следовавший из Нижнего Новгорода».

В результате инцидента один человек получил ушибы мягких тканей. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к происшествию.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте общего пользования.

Закон дополняет статью УК РФ «Хулиганство» пунктом, который предусматривает ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах общественного транспорта.

Максимальное наказание за нарушение — штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на пять лет.