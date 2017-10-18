Москва, 18 октября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Корпорация «Роскосмос» создаст шлюзовой модуль для международной лунной станции, предназначенный для выходов в открытый космос. Об этом 18 октября сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

NASA Модуль «Пирс» в РКК «Энергия»

«Нам выделили создание малого модуля из двух отсеков для выполнения работы в открытом космосе. В качестве прототипов для него рассматриваются российские модули Международной космической станции — «Пирс» и «Узловой», — приводит издание слова источника.

По его словам, до конца 2017 года будут подписаны основные документы, относящиеся к созданию станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в ходе прошедшего в Австралии Международного астрономического конгресса космические агентства России и США договорились о создании лунной космической станции Deep Space Gateway. Запуск первого модуля запланирован на 2024−2026 годы.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что рабочие группы уже работают над созданием станции. в ближайший год должен быть определен технический облик станции.