Москва, 18 октября, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Более ста управляющих работников банка «ФК Открытие» будут включены в черный список ЦБ РФ. Об этом 18 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Как минимум пять лет попавшие в список топ-менеджеры банка не смогут занимать в других кредитных организациях руководящие должности. Более того, банкирам будет закрыт доступ к топовым позициям и в других компаниях финансового сектора.

Ограничение коснется более чем 120 работников «ФК Открытие», а также ряда сотрудников Бинбанка. Речь идет о бенефициарах банка, членах наблюдательного совета и правления, главном бухгалтере и его заместителе, а также руководителях и главных бухгалтерах филиалов «Открытия».

Если временная администрация сочтет других сотрудников банка причастными к доведению его до плачевного состояния, их также ожидает включение в перечень. О решении ЦБ многие топ-менеджеры уже проинформированы.

Вероятнее всего, они не покинут рабочие места в период работы временной администрации. Инцидент станет наиболее массовым за всю историю санаций, отмечают собеседники издания.

По мнению экспертов, новый закон о деловой репутации действует как реальный инструмент, однако не способствует оздоровлению банковского сектора, а усложняет обстановку на рынке труда.

«Самая большая проблема — как выявить степень участия сотрудника в сомнительных операциях», — пояснил владелец компании Mr. Hunt Арамис Каримов.

По его словам, идущие на махинации сотрудники осознают все риски и не останавливаются перед ними. Однако в черные списки попадают и те, кто не имел непосредственного отношения к проблемам банка или выполнял указания начальства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Банк России назначил в банке «ФК Открытие» временную администрацию, возложив на нее «реализацию мер по повышению финансовой устойчивости банка» во взаимодействии с собственниками и руководством организации.

В сентябре стало известно о назначении новым руководителем «Открытия» председателя правления банка ВТБ24, бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова. В начале октября замглавы ЦБ Дмитрий Тулин проинформировал о весьма вероятном присоединении Бинбанка к банку «Открытие» в будущем.

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