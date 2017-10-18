Вашингтон, 18 октября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Большая часть состояния финансиста Джорджа Сороса будет передана его фонду «Открытое общество» (Open Society Foundations), что сделает организацию второй по величине в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей фонда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Отмечается, что Сорос решил передать в фонду $18 млрд из $23 млрд, имеющихся в его распоряжении. Благодаря этому взносу, Open Society Foundations станет вторым по величине частным образовательным и благотворительным фондом в США. Опережает его только Фонд Билла и Мелинды Гейтс, располагающий $44 млрд.

Кроме того, фонд Сороса войдет в число крупнейших в мире частных благотворительных фондов по объему бюджета. Сейчас в его распоряжении имеется $1,5 млрд.

Издание отмечает, что в 2017 году $99,5 млн из общего бюджета организации ($940 млн) было выделено на развитие экономического управления, еще $89,6 млн — на реформу судебной системы и продвижение принципа верховенства права, а $83 млн пошли на борьбу с дискриминацией и неравенством.

Средства, которые пополнят фонд, не будут использоваться Соросом для торговли на финансовом рынке, так как миллиардер использует для этого другие активы. Глава компании General Atlantic, инвестор Уильям Форд пояснил, что процесс перевода средств в благотворительный фонд займет довольно большое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США проходил сбор подписей под петицией за признание финансиста Джорджа Сороса террористом. Ко 2 сентября обращение поддержали 100 тыс. человек — именно при таком количестве подписей администрация президента США начинает рассматривать петиции. Авторы петиции утверждают, что миллиардер, действуя умышленно и на постоянной основе, пытался дестабилизировать обстановку в США.

Напомним также, что в 2015 году фонд Сороса «Открытое общество» был признан в России «нежелательной организацией».

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