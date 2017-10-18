Париж, 18 октября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Художника-акциониста Петра Павленского французская полиция выпустила из-под ареста, но поместила в психбольницу, сообщает 18 октября Le Figaro.

Франциско Гойя. Дом сумасшедших

Такая мера была избрана «после наблюдения за поведением» российского деятеля «современного искусства». 33-летний молодой человек был взят под арест полицейскими после того, как вместе с женой подпалил входную группу в здание Центрального банка Франции в Париже, что расположено на площади Бастилии.

Имя художника Павленского широко известно в узких кругах с тех пор, как он зашивал себе рот в поддержку Pussy Riot, прибивал причинное место к брусчатке на Красной площади, а также после поджога входной двери в здание ФСБ РФ. О существовании картин, написанных художником Павленским, науке ничего не известно.

Напомним, Павленский покинул территорию России в январе, опасаясь преследования со стороны закона. Дело в том, что правоохранители делали попытку возбудить против него уголовное дело, подозревая в совершении действий насильственно-сексуального характера в отношении одной из актрис Театра.doc. В интервью «художника» Deutsche Welle встречалась информация о том, что он жил во Франции, не платя за жилье и питаясь продуктами, украденными в супермаркетах.