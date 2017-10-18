Пекин, 18 октября, 2017, 06:37 — ИА Регнум. Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин заявил о двух пятнадцатилетних этапах развития Китая в великую современную социалистическую страну, основанную на процветании, силе, демократии, передовой культуре и красоте, сообщает 18 октября газета «Жэньминь жибао».

Китай

Во время открывающей сессии XIX съезда Компартии, которая состоялась 18 октября в Доме народных собраний, Си Цзиньпин зачитал доклад под названием «Защита решительных побед в построении общества умеренного достатка во всех отношениях, а также стремление к великому успеху социализма с китайскими особенностями в новую эпоху».

«На первом этапе с 2020 по 2035 годы мы заложим фундамент для общества среднего достатка, где спустя пятнадцать лет тяжелого труда, мы увидим реализацию базиса социалистической модернизации», — заявил Си.

На втором этапе с 2035 года и до середины XXI столетия, партия проделает тяжелейшую работу по превращению Китая в великую модернизированную социалистическую державу, где будет царить процветание, демократия, передовая культура, гармония и красота, добавил китайский лидер.

Напомним, что 18 октября официально стартовал XIX съезд Компартии Китая, где, как заявлялось ранее, будет избрано новое партийное руководство, а также объявлено о масштабной политической реформе.