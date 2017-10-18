Пекин, 18 октября, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Китай призвал Японию посмотреть открытыми глазами посмотреть в лицо своему прошлому и ее прошлой агрессии после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь совершил ритуальные жертвоприношения в печально-известном храме Ясукуни, сообщает 17 октября агентство «Синьхуа».

Японские солдаты в Нанкине

Абэ послал дерево масакаки в качестве дара храму в рамках празднования ежегодного осеннего фестиваля. Однако, как утверждается, он воздержится от посещения храма лично.

«Китайская позиция по храму Ясукуни прозрачна и содержательна» — заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время очередного пресс-брифинга.

«Китай потребовал от Японии твердо разобраться с этим вопросом и тем самым заслужить доверие у азиатских соседей и международного сообщества таким конкретным действием», — продолжил Лу.

Напомним, что храм Ясукуни имеет отрицательную славу среди многих народов Азии, прежде всего — Китая. Храм представляет собой синтоистское святилище, в котором почитают души воинов, отдавших жизни за Японию и императора.

В том числе, в храме почитаются казненные за военные преступления японские милитаристы, убивавшие во время Второй мировой войны мирных граждан, включая невинных женщин и детей.