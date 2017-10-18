Якутск, 18 октября, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Бесплатная медицина в России может скоро перестать существовать, так как денег на неё не хватает. Такие опасения возникли у депутата Госдумы Федота Тумусова, проанализировавшего обсуждение на федеральном уровне введение софинансирования населением сферы здравоохранения и возможную нехватку на зарплаты медработников 43,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джей Леонард. Доктор для бедных

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По словам Федота Тумусова, с идеей переложить часть расходов в здравоохранении на население выступила Высшая школа экономики, и это предложение стоит воспринимать всерьёз, так как его уже одобрил президент РФ Владимир Путин.

«В руководстве страны идёт обсуждение введения софинансирования населением здравоохранения. Иными словами: бесплатная медицина исчезнет. Это очень и очень опасно», — отметил депутат.

По его информации, в России предлагается оставить только некий базовый набор медицинских услуг, а остальные квалифицировать как услуги «повышенного качества» и предоставлять только за деньги тем, кто уплатил специальный сбор.

«Конкретики нет, но пути здесь может быть только два. Первый — сбор платят все, вне зависимости от того, работает человек или нет. По сути, он становится еще одним налогом. В этом случае государство признает кризис и неспособность сверстать бюджет так, чтобы денег хватило. Второй вариант: сбор платится добровольно, и усиливается имущественное расслоение. Для условных «богатых» (вернее — минимально обеспеченных) государство обеспечивает один уровень медицины, для условных «бедных» — другой. Это — прямое нарушение Конституции, в которой прописан равный доступ граждан к социальным услугам, а Россия названа социальным государством», — считает Федот Тумусов.

Он уверен, что медицина в стране должна быть исключительно бесплатной: «Лечить за деньги должны частные клиники. Их цель — коммерческая выгода, цель государства — здоровье граждан, эту разницу необходимо четко понимать».

Ещё одной тревожной для российского здравоохранения новостью он называет анализ Счётной палатой бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018−2020 годы, который показал: на зарплаты медработникам может не хватить 43,1 млрд рублей.

«Чем грозит эта нехватка? Здесь вероятны два пути. Первый: зарплаты повышены не будут, это ударит напрямую по сфере здравоохранения, потенциально увеличит коррупцию или вызовет отток врачей в частную медицину. Кроме того, в целом ухудшится их материальное положение, а значит, и снизится качество медицинских услуг, так как главным вопросом будет «как выжить». Второй вариант: на зарплаты врачей будут изыскивать средства, забирая деньги из других сфер: прежде всего — ЖКХ, так как иных резервов у многих регионов, особенно с высокими показателями долга, сейчас нет», — анализирует возможные пути решения проблемы Федот Тумусов.

Он обращает внимание на то, что, если повышения зарплат врачей просто не будет, то, следовательно, останутся невыполненными майские указы президента РФ, на что в регионах вряд ли пойдут. И тогда возможен третий вариант: зарплата врачей не будет увеличиваться в соответствии с майскими указами, однако на бумаге все же будет расти путем манипуляций со статистикой.

«Здравоохранение России, несмотря на отдельные успехи, подходит к системному кризису накануне выборов президента — и это крайне опасно для будущего страны», — делает вывод депутат.

Он ещё раз обращает внимание на то, что ввод сбора на медицину с населения ударит не только по обществу, усилив расслоение, но и автоматически ухудшит бесплатную помощь, так как «появится соблазн выдавливать всех пациентов в платную сферу. Да и какими могут быть особые платные услуги — совершенно непонятно, но очевидно, что их просто «вырежут» из бесплатных», — предположил Федот Тумусов.

«И это лишь одна опасность из множества, проявляющихся в последнее время. Здесь и нехватка средств на зарплаты врачам, выявленная Счетной палатой, и недоступность лекарств, о которой мы говорим в течение всех этих месяцев, и намерение СК усилить ответственность врачей на фоне увеличивающегося недоверия к ним пациентов», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, комментируя слова Владимира Путина о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, включая здравоохранение, отметил, что в последние годы готовность российских граждан доплачивать за бюджетные услуги более высокого качества существенно возросла. Платить за более качественное образование и здравоохранение, по данным опросов в 2016 и 2017 годах, согласны 41% жителей России.

Напомним, о возможном софинансировании медицинских услуг Владимир Путин заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, которая состоялась в Сочи 15 октября. По мнению президента, с точки зрения организации отрасли здравоохранения необходимо, чтобы «человек понимал свою ответственность за своё собственное здоровье».