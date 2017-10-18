Вашингтон, 18 октября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Отметка в 23 тысячи пунктов впервые преодолена промышленным фондовым индексом Dow Jones Industrial Average, свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи.

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Торги проходили 17 октября. Утром, в районе 11 часов (время местное) Dow Jones достиг уровня в 23 002,2 пункта.

Отметим, что переход от отметки в 20 тысяч до 21 тысячи занял всего 24 сессии. Преодоление отметки в 23 000 пунктов произошло впервые за 100 лет.

Напомним, промышленный индекс Dow Jones — старейший рыночный индекс США. Создан Чарльзом Доу, редактором газеты Wall Street Journal и создателем Dow Jones & Company.

Dow Jones оценивает уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков США. Охватывает 30 крупнейших американских компаний, далеко не все из которых являются промышленными.