Москва, 18 октября, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Перспективный ракетный комплекс шахтного базирования разрабатывают РВСН, 18 октября сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Mil.ru Запуск стратегической ракеты шахтного базирования

«Полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы «Ясный-Кура», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны сообщили о задачах ракетного полигона «Капустин Яр» (город Знаменск, Астраханская область) — Государственного центрального межвидового полигона (ГЦМП).

На нем на протяжении семидесяти лет проводятся испытания перспективных и серийных образцов ракетного вооружения и военной техники в интересах всех видов и родов войск российских Вооруженных Сил.

«На сегодняшний день полигон решает широкий спектр задач», — отметили в ведомстве.

Среди самых главных — проведение начальных боевых стрельб по воздушным мишеням для последующей передачи в войска серийных образцов систем ПВО новых поколений; исследования по созданию и испытанию вооружения и военной техники на новых физических принципах.

Кроме того, на полигоне проводятся испытания «Универсальных пунктов боевого управления» — унифицированных межвидовых средств автоматизации командных пунктов.

«В рамках создания единой Воздушно-космической обороны страны, на полигон возложена задача испытания средств системы предупреждения о ракетном нападении и ПВО страны», — говорится в сообщении.

Также на полигоне испытывают перспективные средства боевого оснащения для РК РВСН и ВМФ с использованием уникальной трассы «Капустин Яр-Балхаш» с использованием специальных носителей.