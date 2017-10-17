Пекин, 18 октября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на пост президента Киргизии, передает 17 октября агентство «Синьхуа».

President.kg Сооронбай Жээнбеков

В своей поздравительной телеграмме Си озвучил наличие заметного прогресса в развитии двусторонних отношений с момента, когда Киргизия и Китай заключили дипломатические отношения 25 лет назад.

Китай, по словам Си, готов сотрудничать с Киргизией над развитием проекта «Нового шелкового пути» и углублять взаимодействие в сферах политики, экономики, безопасности и человеческих обменов.

По словам Си, укрепление отношений между странами пойдет на благо выведения стратегического партнерства между Киргизией и Китаем на новый уровень и принесет очевидные преимущества народам двух государств.

Напомним, что в мае 2017 года стало известно, что Сооронбай Жээнбеков стал преемником бывшего президента Алмазбека Атамбаева на посту главы Киргизии. 15 октября в Киргизии состоялись президентские выборы, на которых более 54% граждан проголосовали за кандидатуру Жээнбекова.

Президент России Владимир Путин также поздравил нового президента Киргизии с победой на всенародных выборах.