Вашингтон, 17 октября, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Состояние президента США Дональда Трампа за год уменьшилось на $600 млн и на сегодняшний день составляет $3,1 млрд. такие данные приводит журнал Forbes в своём ежегодном рейтинге 400 богатейших людей в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Глава Белого дома в обновлённом рейтинге занял 248-е место, опустившись при этом сразу на 92 позиции по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают составители рейтинга, капитал Дональда Трампа сократился из-за жёсткой конкуренции на рынке недвижимости, а также из-за крупных затрат на проведение президентской предвыборной кампании в 2016 году.

Самым богатом человеком США уже 24-й год подряд становится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтc. Его состояние оценивается в $89 млрд.

Вторую позицию в списке вновь занял глава интернет-ритейлера Amazon Джеффри Безос, состояние которого составляет $81,5 млрд. На третьем месте оказался инвестор Уоррен Баффетт ($78 млрд), четвёртое место занял основатель Facebook Марк Цукерберг ($71 млрд), а замкнул «пятёрку» экс-глава компании Oracle Ларри Эллисон ($59 млрд).

Сообщается, что в список богатейших американцев в 2017 году вошло 22 новых имени. При этом входной порог в топ-400 в этом году достиг рекордных $2 млрд.