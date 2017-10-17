Ростов-на-Дону, 17 октября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, а вернее, его отсутствие, для некоторых горожан представляют настоящую угрозу для жизни. О своих бедах ростовчане сообщают в социальных сетях, надеясь на то, что такая мера окажется куда действеннее, чем запросы и заявления в различные инстанции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

К примеру, постояльцы многоквартирного дома в переулке Соборном, 80/225, недоумевают, как им пережить сезон дождей, из-за которых потолок постоянно мокнет, по стенам течёт вода. В этой связи штукатурка то и дело грозится упасть прямо на головы жильцов.

«Проблема была только в одной комнате. В управляющей компании сообщили, что необходим ремонт кровли. Мы написали заявление, коммунальщики вроде как починили всё, даже ответ прислали, что проблема решена, но состояние крыши всё ухудшалось. Звонили им весной, летом, звали людей из администрации — всё бестолку. На прошлой неделе прошли дожди, вот результат», — пишут горожане (орфография и пунктуация оригинала сохранены — ИА REGNUM ).

По их словам, в квартире воняет сыростью, из-за капающей воды испортились не только стены, потолок, но и личные вещи и бытовая техника. Директор управляющей компании «Полипроф» каждый месяц говорит, что денег нет, в то время как капитальный ремонт запланирован на 2026 год, до которого крыша просто не доживёт.

Похожая ситуация возникла и у жителей многоквартирного дома по проспекту Соколова, 64/89. Капитальный ремонт здесь начали еще в июне. Согласно плану, завершиться работы должны были 10 октября, но, как это часто бывает, что-то пошло не так, и со сроками явно затянули. Так, разбиты подъезды, оконные откосы так и остались выполнены «на черновик», фасад покрыт цементной смесью, а крыша и вовсе отсутствует.

«У меня предпоследний этаж, второй день вода течет по стояку отопления, у соседей на последнем этаже течет из нескольких мест сразу, ведер не хватает. Коммунальщики ходят, смотрят, обещают закончить к Новому году. А как нам быть эти 2,5 месяца?» — недоумевают горожане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт многоквартирных домов в донской столице ведется согласно региональной программе, которая рассчитана на 2014—2049 годы. Так, в 2014—2016 годах был отремонтирован 441 дом, а в 2017 году в ходе реализации областной программы ремонтируются 436 многоквартирных домов, расположенных в том числе в исторической части города. Капремонт ведётся и в рамках подготовки южной столицы к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Но, как показывает практика, качество проведённых работ не всегда соответствует должному уровню. По всей видимости, о жильцах никто не думает, и подрядчикам поставлена задача — главное, чтобы здания «дожили» до мундиаля, и пусть будет, что будет.