Вена, 17 октября, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Австрия стала последней в череде европейских стран, сделавших резкий поворот направо. В воскресенье, 15 октября, консервативная «Народная партия», занимающая жесткую позицию по вопросу об иммиграции, вероятнее всего, сформирует правительство с националистической партией, которая уже давно выступает за ужесточение режима принятия мигрантов в Австрии.

Bundesministerium für Europa Себастьян Курц

31-летний министр иностранных дел и лидер «Народной партии» Себастьян Курц становится следующим канцлером Австрии после кампании, в которой он подчеркнул необходимость укрепления пограничного контроля, ограничения количества беженцев и сокращения пособий для новоприбывших.

Большая часть риторики Курца повторяла позиции, которые долгое время отстаивала «Партия свободы» — крайне правых.

В стране, чье население насчитывает всего 8,7 млн. человек, «Партия свободы» заняла второе место с 27,4%, а недавно правившие социал-демократы отстали, набрав 26,7%. Народная партия стала победителем — 31,6%.

«Всеми силами я буду бороться за перемены в этой стране», — сказал Курц, приветствуя сторонников, многие из которых были одеты в бирюзовый цвет, который якобы сигнализировал о новой эре для «Народной партии» после десятилетий отождествления с черным цветом. «Впереди много дел», — констатировал молодой политик.

Спустя два года после того, как Австрия стала одной из наиболее приветливых стран ЕС для беженцев, массово наводняющих весь континент, эти результаты показывают, как именно изменились общественные настроения. В конце 2015 года и в начале 2016 года сотни тысяч людей направлялись в северные и западные районы Европы. Десятки тысяч человек остались в Австрии и подали прошение о предоставлении убежища.

«Австрийцы опасаются [последствий] иммиграции и кризиса беженцев, — говорит Рейнхард Хайниш, политолог из Зальцбургского университета в интервью изданию Washington Post. — Курц обратился к этим страхам и сыграл на них».

«Как и на других выборах в Европе, в этом году крайне правые достигли значительного прогресса, но этого еще недостаточно, чтобы победить», — считает Post.

Напомним, что во Франции весной этого года лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен попала во второй раунд президентских выборов, но дальше не прошла. В прошлом месяце «Альтернатива для Германии» набрала 13% голосов — впервые за более чем полвека крайне правые стали членом немецкого парламента.

Но, в отличие от этих стран, в Австрии правительство, скорее всего, полностью станет правым. Курцу понадобится коалиционный партнер для формирования большинства в парламенте, и «Партия свободы» считается наиболее вероятным вариантом для такого партнёрства.

Если он пойдет по этому пути, он покончит с «большой коалицией» между левоцентристами и правоцентристами, которые правили страной в течение последнего десятилетия и на протяжении большей части ее современной истории.

Но уже в воскресенье Курца призвали не объединяться с «Партией свободы».

«Мы настоятельно призываем господина Курца сформировать коалицию из центристских партий и не привлекать крайне правых для своего нового коалиционного правительства», — сказал в своем заявлении президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор.

«Партия, которая избиралась на платформе ксенофобии и нетерпимости, нацеленной на иммигрантов, не должна быть предоставленной в руководящей коалиции».

«Партия свободы», первым лидером которой был бывший офицер СС и чей нынешний лидер был неонацистским молодежным активистом, ранее уже находилась в правительстве; она объединялась с Народной партией в течение пяти лет, начиная с 2000 года. В то время Европейский союз ввел санкции против Австрии, чтобы показать свое недовольство правительством, включавшим партию-аутсайдера.

Но по мере того, как Европа перемещается вправо, сегодня никто даже не рассматривает применение санкций.

Сторонники «Партии свободы» ликовали ночью после выборов, поедая шницель, танцуя под австрийскую народную музыку и размахивая флагами.

Лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что результаты подтвердили, что «наше послание превратилось в господствующую тенденцию».

Это стало очевидно не только по результатам, но и по тому влиянию, которое она оказала на своих соперников, перенявших многие позиции партии, сделав их своими собственными.

Курц, который стал самым молодым главой правительства в мире, часто хвастался тем, что, будучи министром иностранных дел, весной 2016 года закрыл балканский маршрут для мигрантов, перекрыв австрийские границы для вновь прибывших. Он пообещал оказать давление на Европу, чтобы сделать то же самое с центральным средиземноморским маршрутом — основным путем для мигрантов и беженцев, желающих въехать на континент.

«Одна тема действительно доминировала в кампании — это миграция и интеграция», — говорит Сильвия Крицингер политический аналитик Венского университета в интервью Washington Post.

«Особенно Курц — он всегда возвращался к иммиграции. У нас было очень мало дискуссий по вопросам, которые этого не касаются».

Социал-демократы, традиционная партия центра, пыталась переложить дебаты на более дружелюбные рельсы, подчеркнув устойчивое здоровье экономики — свою заслугу в течение десятилетия пребывания в правительстве.

В интервью журналистам в вечер выборов лидер социал-демократов Кристиан Керн заявил, что «не в восторге от этого результата, но сможем жить с этим». Он также приписал эти вызовы силам, которые бьют в центр и по левым партиям по всему Западу.

«На этих выборах мы увидели движение вправо. Это время не способствует социал-демократам, — сказал он.— Мы наблюдаем это по всей Европе».

Керн намекнул, что партия будет готова работать в коалиционном правительстве. Но аналитики считают такую возможность маловероятной с учетом правого наклона электората, а также плохих отношений, сложившихся между двумя партиями после скандала с фальшивыми страницами на Facebook, которые позорили Курца и считались делом рук социал-демократов.

Канцлер Курц станет еще одним молодым и харизматичным лидером, возглавляющим европейское правительство, после избрания 39-летнего Эммануэля Макрона во Франции.

Курц хотя и находится идеологически правее Макрона, смоделировал большую часть своей кампании по французскому примеру. Австрийский политик также назвал свою предвыборную кампанию движением, а не обычными выборами, и персонализировал свою партию, неофициально переименовав ее в «список Себастьяна Курца».

Крицингер сказал, что противники Курца были озадачены тем, как противостоять харизматичному лидеру «Народной партии», который взял бразды партии в свои руки только в этом году и быстро переделал её в свою.

«С точки зрения риторики, он является абсолютным талантом, — сказал Крицингер в интервью журналистам. — Другие партии не знали даже, как с ним бороться».

Курц настаивает на полном выполнении минских соглашений. Летом 2016 года он со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером предложил систему поэтапного снятия санкций с России в обмен на прогресс в договоренностях по поводу Украины.