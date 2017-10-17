Анкара, 17 октября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Турецкие силы безопасности ликвидировали около 16 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, 17 октября сообщает агентство KUNA.

Trend.az ВВС Турции

В оборонном ведомстве Турции заявили, что беспилотники атаковали позиции РПК в северном иракском районе Заб.

В турецком министерстве обороны добавили, что в результате авиаудара были ликвидированы члены РПК, планировавшие совершить атаки на территории Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в результате взрыва самодельного взрывного устройства на севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих.

Турецкие ВВС проводят операции против членов РПК на севере Ирака и в районах, близких к границам с Ираном, с июля 2015 года.