Москва, 17 октября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства, содержащий правила для введения в обращение национальной криптовалюты на территории России, заявил 17 октября глава министерства Николай Никифоров на полях форума «Открытые инновации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Министр отметил, что предложения носят технологический характер и, возможно, для реализации идеи потребуется внести изменения на законодательном уровне.

По мнению Никифорова, государство должно регулировать эмиссию криптовалюты, но частный бизнес может принять участие в создании экосистемы для работы данного механизма.

Глава Минкомсвязи подчеркнул важность создания национальной криптовалюты на основе российских алгоритмов, в том числе криптографии.

Министр также отметил сложности, которые возникнут при «обкатке» крипторубля в условиях отдельных регионов, так как сама природа цифровых валют подразумевает трансграничность.

«Локализовано может быть максимум какое-то юридическое лицо, которое занимается теми или иными операциями, сами эти операции по природе своей трансграничны», — сказал Никифоров.

Основной вопрос, который предстоит решить — это определение криптовалюты, как товара, который облагается НДС, или транзакции, с которой взимается налог на прибыль.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Китай сталкивается с той же проблемой легализации криптовалют, что и Россия. Судя по публикациям СМИ в октябре 2017 года, Китай пока идет тем же путем, отказываясь узаконить биткойн, как законное средство оплаты, но планирует внедрение национальной криптовалюты.