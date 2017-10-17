Воронеж, 17 октября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Активнее работать с населением потребовал от сотрудников дорожных служб губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в связи с массовыми жалобами воронежцев. Ситуация обсуждалась 17 октября на встрече главы региона с начальником ФКУ «Черноземуправтодор» Александром Лукашуком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Скриншот После ликвидации разворотов на Московском проспекте общественному транспорту и автомобилистам приходится ехать почти к границе города

Основной темой встречи стала ликвидация разворотов на Московском проспекте у гостиницы «Спутник» и в районе Подгорного. Воронежские автомобилисты выступили против такого решения дорожников. В Сети появилась онлайн-петиция с просьбой вернуть развороты, и ее уже подписали 1800 человек.

Алексей Гордеев потребовал детального отчета о ситуации. Руководитель «Черноземуправтодор» объяснил ликвидацию разворотов установленными нормами. По его утверждению, они не соответствовали требованиям дорожной безопасности, так как находились в непосредственной близости от правосторонних примыканий: автомобили не успевали перестроиться в потоке и создавали аварийные ситуации.

Что касается резкого ухудшения пропускной способности Московского проспекта, то, по словам Лукашука, это связано не с ликвидацией разворотов, а с проведением масштабного ремонта: во второй половине сентября на участке федеральной трассы А-134 от Воронежской областной клинической больницы №1 до «Военного городка» начались работы по укладке асфальтобетонного покрытия, которые продолжаются до сих пор. Капитальный ремонт включает в себя устройство третьей дополнительной полосы для движения и переходно-скоростных полос примыканий и разворотов в прямом и обратном направлениях.

После завершения ремонта пропускная способность автодороги увеличится, в том числе в местах разворотов. Ремонтные работы планируется завершить до 1 декабря, пообещал руководитель «Черноземуправтодор».

"Необходимо советоваться с представителями общественных организаций, представляющих интересы водителей, чтобы минимизировать возможные ошибки. Привлекайте СМИ, общайтесь, объясняйте. Люди должны быть предупреждены обо всем заранее и четко понимать, какие именно ремонтные работы будут вестись, когда они завершатся, как будут организованы движение транспорта и возможные объездные пути на период проведения работ, и главное — что все эти трудности носят временный характер», — подчеркнул Алексей Гордеев.

На встрече также обсуждались планы по ремонту дорог на территории области. В частности, отмечалось, что к декабрю завершится расширение участка автодороги по направлению к селу Верхнее Турово в Нижнедевицком районе. До конца года будет готов пешеходный переход на проспекте Патриотов у памятника танку Т-34 в областном центре.