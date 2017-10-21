Санкт-Петербург, 21 октября, 2017, 13:57 — ИА Регнум. 8 октября на заседании Совета старейшин предпарламента было сообщено о желании Керенского выступить на общем собрании предпарламента 10-го октября с подробным докладом по вопросам обороны страны и эвакуации Петрограда, причем правительство предложило сделать это заседание закрытым. Совещание постановило заслушать сообщение Керенского на открытом заседании. Из обмена мнений выяснилось, что большинство фракций и групп предпарламента считает немедленный отъезд правительства в Москву не соответствующим положению на фронте и высказывается за принятие энергичных мер к разгрузке Петрограда.

Зажиточные крестьяне Сибири

Монгольским правительством отменено распоряжение о закрытии границы для вывоза в Россию товаров.

«Новая Русь», в связи с победой большевиков на выборах в Московские районные думы и повсеместно усиливающимся их влиянием, производит подсчеты, по которым в УС должно быть З0% большевиков, 40% с.-р. и т. д., и взывает:

«Граждане! Требуйте отсрочки выборов, протестуйте против этого нового безумия Временного Правительства… Образумьте правительство. Пробуждайтесь! Чувствуйте! Действуйте!!! Истинно чистое начало власти на Руси в обстоятельствах смуты может дать только наше казачество».

Газета требует освобождения Корнилова и «очищения самого источника власти» путем создания ее казачеством.

Повсеместно отмечается сильный рост безработицы. Так, в Петроградском союзе металлистов количество безработных за время с 1-го октября увеличилось с 1832 до 5497, из них 2345 женщин, в большинстве неквалифицированных.

В Томске открылся первый областной Сибирский съезд, ставящий задачей осуществление автономии Сибири, возглавляемой сибирской думой.

Телеграмма из Екатеринбурга сообщает о продовольственных волнениях в губернии.

В Тифлисе началась забастовка учащихся средних учебных заведений, требующих допущения представителей трех старших классов в педагогические совета с решающим голосом и уменьшения числа уроков латинского языка.

В Уфе состоялась организованная Советом демонстрация гарнизона и рабочих под лозунгами: «Долой Временное Правительство», «Вся власть Советам», «Долой соглашательскую политику».

Большевистские резолюции вынесены общим собранием Петроградского союза архитектурно-строительных рабочих, насчитывающего 18 000 членов, а также рядом рабочих союзов, гарнизонов, собраниями солдат действующей армии и собраниями сел.

«Известия ЦИК» опубликовали список резолюций по текущему моменту, из них за переход власти к Советам — Минский Совет, Кыштымский Совет, ИК Нарвского Совета, Ровненский Совет, рабочие и мастеровые депо «Чусовая» Пермской ж. д., собрания солдат ряда полков и дивизий. Рабочие Ликинской мануфактуры Смирнова протестуют против назначения Смирнова на пост госконтролера.

Против съезда Советов — ИК Юго-Западного фронта и комитет объединенных организаций армии и тыла Северного фронта. За поддержку Временного Правительства: ЦИК Всероссийского союза ротных фельдшеров, 3 Совета, солдаты и офицеры 180 пехотного Виндавского полка.

Всероссийский съезд Советов

Областной Совет Терской области признал съезд Советов накануне УС несвоевременным, но избрал делегата на съезд.

Общее собрание рабочих завода «Старый Парвиайнен» в Петрограде приветствует выход большевиков из предпарламента и призывает к тому же истинных представителей революционных рабочих, солдат и крестьян; заявляет о поддержке Советов. Собранием ассигновано 3000 руб. ЦК РСДРП (б.) на подготовку выборов в УС и 2000 руб. Петроградскому Совету.

Стачка аптечных служащих в Петрограде обострилась ввиду неудовлетворения союзом аптечных владельцев требования стачечного комитета о недопущении на работу в аптеку штрейкбрехеров и посторонних лиц. Стачечным комитетом отозваны члены союза из оставленных союзом для обслуживания населения дежурных аптек.

Иркутский Совет большинством голосов избрал на съезд Советов Восточной Сибири исключительно социал-демократов. Фракция с.-р. покинула заседание.

В газете «Звезда» (Екатеринослав) опубликованы «условия, при которых возможно существование промышленности», выработанные металлургическим союзом и конференцией промышленников Донецкого и Криворожского бассейна 20—24 сентября и ультимативно предъявленные рабочим. В их числе: независимость местных органов власти «от профессиональных рабочих и иных организаций»; изменение закона о ф.-з. комитетах: «благодаря… бесконечному расширению своей компетенции, комитеты вносят дезорганизацию в деятельность предприятий»; отказ предприятий от оплаты «расходов по содержанию и оплате членов и делопроизводства Совета»; восстановление существовавшего в феврале 1917 г. рабочего дня для служащих и для части рабочих и т. д. Требование об увеличении заработной платы в связи с ростом дороговизны отклонено, так как «единственным средством разрешения этого вопроса конференция считает планомерную, систематическую борьбу правительства с дороговизной».

В Москве состоялась первая общегородская конференция Союза Рабочей Молодежи «III Интернационал», на которой представлено 2000 членов. Утверждено решение Московского комитета союза об организации на 15-е октября демонстрации против войны.

В Петрограде соединенное заседание представителей снабжающих органов, профессиональных организаций и общества фабрикантов и заводчиков, в связи с сокращением наряда топлива для Петрограда и предстоящим закрытием заводов, постановило требовать от правительства немедленного утверждения выработанных на всероссийском съезде снабжения (6—9 сентября) положений о главном и районных экономических комитетах как полновластных регулирующих государственных органах, с предоставлением половины мест в них представителям демократии; вопросы разгрузки и эвакуации Петрограда и закрытия заводов должны быть переданы Петроградскому районному экономическому комитету.

Ленин

Лениным написаны «Советы постороннего» Северному Областному съезду Советов, назначенному на 10-е октября.

«Что вся власть должна перейти к Советам, это ясно. Так же бесспорно должно быть для всякого большевика, что революционно-пролетарской (или большевистской — это теперь одно и то же) власти обеспечено величайшее сочувствие и беззаветная поддержка всех трудящихся и эксплуатируемых во всем мире вообще, в воюющих странах в частности, среди русского крестьянства в особенности. На этих, слишком общеизвестных и давно доказанных, истинах не стоит останавливаться.

Остановиться надо на том, что едва ли вполне ясно всем товарищам, именно: что переход власти к Советам означает теперь на практике вооруженное восстание. Казалось бы, это очевидно, но не все в это вдумались и вдумываются…

Но вооруженное восстание есть особый вид политической борьбы, подчиненный особым законам, в которые надо внимательно вдуматься. Замечательно рельефно выразил эту истину Карл Маркс, писавший, что вооруженное «восстание, как и война, есть искусство».

Из главных правил этого искусства Маркс выставил:

1) Никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что надо идти до конца.

2) Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев.

3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно переходить в наступление. «Оборона есть смерть вооруженного восстания».

4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его войска разбросаны.

5) Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов (можно сказать: ежечасно, если дело идет об одном городе), поддерживая, во что бы то ни стало, «моральный перевес».

Маркс подытожил уроки всех революций относительно вооруженного восстания словами «величайшего в истории мастера революционной тактики Дантона: смелость, смелость и еще раз смелость».

В применении к России и к октябрю 1917 года это значит: одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне, и извнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление всего флота, скопление гигантского перевеса сил над 15−20 тысячами (а может и больше) нашей «буржуазной гвардии» (юнкеров), наших «вандейских войск» (часть казаков) и т. д.

Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову.

Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях, напр.: окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска, — такова задача, требующая искусства и тройной смелости.

Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления и окружения «центров» врага (юнкерские школы, телеграф и телефон и прочее) с лозунгом: погибнуть всем, но не пропустить неприятеля.

Будем надеяться, что в случае, если выступление будет решено, руководители успешно применят великие заветы Дантона и Маркса.

Успех и русской и всемирной революции зависит от двух-трех дней борьбы.»

2-й день Петроградской общегородской конференции РСДРП (б.). Агитационно-пропагандистский отчет констатирует рост работы после происшедшего, в связи с июльским разгромом организации, перерыва. Теперь не хватает сил для удовлетворения всех требований по обслуживанию масс. Открытых в 5 районах школ для подготовки работников недостаточно, нужно готовить еще.

Агитация среди рабочих

Доклад Подвойского о Военной организации отмечает значительный рост большевистского влияния в здоровых в боевом отношении частях гарнизона; организованы два района: Московский — с 419 членами и Песковский — с 600 членами, но влияние гораздо сильнее, чем можно бы судить по количеству членов, так как прием производится с большим разбором. В юнкерских училищах имеется группа юнкеров-социалистов в 120 чел., из них 42—43 большевика.

«Юнкера говорят, что весь командный состав училищ настроен контрреволюционно. Их определенно готовят на случай выступлений, для подавления восстания, причем, по их словам, они представляют собою настолько дисциплинированную, сознательную, сплоченную силу, что петроградский гарнизон не в состоянии был бы оказать им сопротивление».

Военной организацией подготовлено 100 человек для агитации на выборах в УС, начата организация солдаток и подготовка для посылки в деревню; на днях выйдет газета «Деревенская Беднота». Необходимо пополнить истощившиеся средства, которых ежедневно расходуется до 2000 руб.

В Петрограде состоялась конференция организации с.-р. Составлен список кандидатов в Учредительное Собрание, в большинстве своем из левых с.-р., в руках которых находится Петроградская организация.

Членом партии с.-р. Савинковым, в ответ на полученное им приглашение явиться в ЦК партии с.-р. «для дачи объяснений о политической деятельности за последнее время» (во время Корниловского восстания), послано следующее письмо:

«Товарищи, в ответ на ваше письмо от 7-го сего октября я вынужден поставить вас в известность, что Центральный Комитет Партии Социалистов-Революционеров не имеет ныне в моих глазах ни морального, ни политического авторитета, ибо, с одной стороны, некоторые члены его, приехав в Россию через Германию, тем самым вступили в сношения с противником, с другой же стороны, политическая деятельность некоторых членов, по моему глубокому убеждению, вредна для Отечества и препятствует обороне страны. Ввиду вышеизложенного, я не считаю для себя возможным давать Центральному Комитету в полном составе объяснения о моей политической деятельности».