Москва, 17 октября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Правительству РФ не следует принимать новые обязательства и стоит пересмотреть уже принятые с тем, чтобы снизить финансовую нагрузку на регионы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе ответа на вопросы депутатов на обсуждении проекта федерального бюджета на 2018—2020 годы на заседании фракции «Единой России» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Самое главное: нам не надо генерить новые обязательства. Особенно на министерском уровне, когда министерства и ведомства зачастую принимают решение на уровне своих приказов, которые потом вызывают расходные полномочия регионов. И это нам сейчас ни в коем случае допускать нельзя — наоборот, их надо пересмотреть и снизить такого рода обязательства для регионов», — заявил Силуанов.

По его словам, вопрос сбалансированности бюджетов субъектов РФ особенно остро стоял в предыдущие годы, когда почти треть расходов регионов, а в некоторых случаях и половина, уходила на выплату заработной платы.

«Сейчас положение несколько выровнялось, мы видели, что дефицит бюджета в целом по всем субъектам РФ составил чуть больше 12 млрд рублей — это самый минимальный размер дефицита за последние десятилетие», — отметил Силуанов.

В 2017 году, по оценкам министра, дефицит окажется чуть больше, порядка 50 млрд рублей, однако затем он вновь будет постепенно снижаться. В частности, благодаря мерам, которые продумало правительство.

«Мы предусматриваем оказание поддержки субъектов РФ в виде дотации на сбалансированность бюджетов регионов, которые в первую очередь идут на заработную плату — 80 млрд рублей, такой объем средств у нас предусмотрен на сбалансированность. Это чуть меньше трети всех расходов на повышение заработной платы, которые должны реализовываться в следующем (2018) году», — рассказал Силуанов.

В Госдуме проходит обсуждение проекта федерального бюджета на 2018—2020 годы. Депутаты планируют рассмотреть документ в первом чтении 27 октября.