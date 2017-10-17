Нижний Новгород, 17 октября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет ни одного аргумента в пользу сохранения двуглавой модели управления в Нижнем Новгороде, считает врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он заявил на встрече с депутатами городской думы 17 октября.

Андрей Репин ИА REGNUM Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

«Никто никаких аргументов в пользу действующей модели управления мне так и не привел», — заявил Никитин, подчеркнув, что окончательное решение будет приниматься только в совместной работе регионального законодательного собрания, правительства, городской думы и администрации Нижнего Новгорода.

При этом он отметил, что если решение о переходе на одноглавую модель управления будет принято, возглавить город должен нижегородец с опытом хозяйственной работы и управления на муниципальном и федеральном уровне. В качестве такого человека Никитин назвал депутата Государственной думы РФ, бывшего депутата гордумы Нижнего Новгорода Владимира Панова.

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Позже в дискуссии с депутатами Никитин добавил, что если у кого-то из них есть желание попробовать себя в роли глав города, они также могут принять участие в конкурсе.

Панов заявил, что окончательное решение о том, чтобы возглавить Нижний Новгород, он будет принимать только после консультаций с депутатами.

Андрей Репин ИА REGNUM Депутат Госдумы Владимир Панов

В свою очередь депутаты гордумы заявили губернатору, что в настоящее время менять модель управления города несвоевременно.

В частности, депутат Леонид Гойхман заявил, что сейчас этот процесс может нанести вред городу независимо от того, кто будет выступать кандидатом в мэры.

Гойхман считает, что рассмотрение этого вопроса необходимо перенести на период после выборов президента РФ, которые намечены на март 2018 года.

Эту точку зрения поддержал и депутат Марк Фельдман, предложивший не останавливаться только на переходе на одноглавую модель управления, но и задуматься о возвращении прямых выборов мэра Нижнего Новгорода.

В свою очередь заместитель главы города Михаил Кузнецов заявил, что система управления, существующая на сегодня в Нижнем Новгороде, является рабочей и даёт измеримые показатели и цифры.

«Мы готовы Вам показать, чтобы Вы составили своё собственное мнение на этот счет. Кроме того, у нас есть планы и по цифровой экономике, и по развитию туризма, и по обновленной стратегии, и по инвестициям, и по муниципально-частному партнёрству, и по развитию предпринимательства. Мы хотим до Вас эти планы донести», — заявил Кузнецов.

В продолжение темы глава комиссии по МСУ, депутат Ольга Балакина процедурные вопросы, связанные с переходом на одноглавую модель управления, могут занять несколько месяцев.

«Вряд ли нам стоит перед выборами президента такой процесс затевать. В мае 2017 года депутаты городской думы обсуждали с предыдущим губернатором вопрос перехода на одноглавую систему. Многие депутаты считают, что этот переход возможен. Мы тогда приняли решение, что пока этого не делаем, а возвращаемся к этой теме после чемпионата мира», — отметила Балакина.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Нижегородской области заявил о намерении внести на рассмотрения регионального Законодательного собрания законопроект, позволяющий вернуть в Нижний Новгород одноглавую модель управления, при которой один человек совмещает функции главы города и главы городской администрации. Предполагается, что этот человек будет выбираться на конкурсной основе комиссий, в которую будут входить представители главы региона и городской думы.

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На сегодня в Нижнем Новгороде действует модель управления, при которой главой города является председатель городской думы, избираемый из числа депутатов. Глава администрации выбирается по конкурсу и работает на контрактной основе.

Никитин считает, что такая система управления не соответствует тем задачам, которые предстоит решать Нижнему Новгороду на современном этапе.

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