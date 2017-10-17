Барнаул, 17 октября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Четвертый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершил доследственную проверку, инициированную после опубликования статьи ИА REGNUM «Вшивые души: как детдом на Алтае превратили в «дурдом»», в которой были описаны факты серьезных нарушений, допущенных руководством одного из детских домов. Речь шла не только о присвоении и растрате директором внушительных сумм, предназначавшихся для нужд детского дома, но и о превышении служебных полномочий, применении карательной психиатрии, асоциальном поведении подростков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Один из подростков, подвергшихся издевательствам в детском доме

Как сообщила сегодня, 17 октября, корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, по итогам проверки в отношении директора детского дома возбуждено также уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

Следователям, в частности, удалось установить, что в период с января по февраль 2017 года директор, находясь в здании учреждения, явно выходя за пределы своих полномочий, для наказания нескольких подопечных дала указание другим воспитанникам причинить им физическую боль.

«Выполняя требования должностного лица, четверо несовершеннолетних в ее присутствии нанесли детям множественные удары, причинив тем самым физическую боль», — отметила Ольга Чеснокова.

Напомним, в статье ИА REGNUM тоже упоминается истязание воспитанника группой подростков, произошедшее в самом здании детского дома, под прицелом видеокамер.

Один из тех, с кем удалось поговорить, ранее признавался, что асоциальное поведение весьма распространено в детском доме, потому как дети предоставлены сами себе, и у них нет других занятий, кроме как ходить в школу: нет кружков, нет возможности заняться полезным трудом. Вот и зарабатывают, и развлекаются они — кто как может.

Так, кстати, можно объяснить и появление видеороликов на видеохостинге канала «Кузя-tv». Не только детдомовцы, но и руководство, и многие жители поселка знают об этих видеороликах. И не только кадры с избиением запечатлены на них. Были вещи и похуже: один из теперь уже бывших воспитанников детдома рассказывал «частушки». Их содержание — яркое свидетельство сексуальной распущенности подростков. Но как только руководство детдома узнало о публикации в СМИ, многие улики успели уничтожить. Это констатировали и следователи, проводившие проверку. Молчали и большинство воспитанников, «обработанных» заинтересованными лицами, которые, как оказалось, покровительствовали директору детдома, пользуясь работой в местной прокуратуре.

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Тем достойнее выглядит то обстоятельство, что еще до окончания проверки директор детдома был арестован. Следователям удалось выявить сразу несколько эпизодов присвоения денежных средств. Речь идет о взятых в подотчет 138 тысячах рублей и не менее 25 тысячах заработной платы, полученной директором за трудоустроенную «мёртвую душу», о которых писало в своей статье ИА REGNUM. Ольга Чеснокова сегодня подтвердила, что уголовное дело по ч. 3 ст. 160 («Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения») и то, о котором было заявлено сегодня (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия») объединены теперь в одно производство.

«В настоящее время проводится дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнула представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, статья, наделавшая столько шума, была опубликована 13 сентября 2017 года. Сразу же после её публикации руководитель следственного управления СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев обратился к прокурору с предложением о передаче указанного уголовного дела в следственное управление для дальнейшего расследования.

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Учитывая, что речь идет о детях, многих из которых некому защитить, чувствуется, что свою работу следователи выполняют очень тщательно. Хотелось бы верить, что им удастся восстановить всю картину правонарушений, совершенных в детском доме, и довести дело до суда.

Название детдома и фамилии фигурантов статьи не названы в интересах детей и следствия