Нижний Новгород, 17 октября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил депутатам городской думы Нижнего Новгорода своего кандидата на пост мэра города, который должен будет объединить обязанности главы города и главы городской администрации.

Андрей Репин ИА REGNUM Владимир Панов, Глеб Никитин, Елизавета Солонченко и Сергей Белов

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, этим кандидатом стал депутат Госдумы РФ Владимир Панов.

По словам Никитина, окончательное решение по этому вопросу будет обсуждаться и приниматься коллегиально правительством региона, депутатами областного Заксобрания и городской думы.

Присутствующий на рабочем заседании Панов заявил, что говорить о его окончательном согласии возглавить муниципалитет рано, необходимо обсудить ситуацию с коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никитин заявил о том, что Нижнему Новгороду необходимо вернуться к одноглавой модели управления, когда один человек исполняет обязанности главы города и главы городской администрации.