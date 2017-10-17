София, 17 октября, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Болгария является одной из мишеней для российских ракет, расположенных в Крыму. Об этом заявил премьер-министр республики Бойко Борисов на состоявшейся 16 октября в Софии конференции «Вместе в безопасности. Роль Болгарии в общей европейской обороне».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«Ракеты в Крыму направлены и на Болгарию. Мы становимся целью. Как мы сможем защищаться с 7−10 или 15 самолётами, если не будет европейского плана?» — заявил Бойко Борисов.

По его словам, президент страны мог бы сформировать «единый консультативный совет» для обсуждения того, откуда могут исходить угрозы для Болгарии. «Армия должна нам сказать, какую войну мы будем вести, если эти угрозы возникнут, и что необходимо в первую очередь», — сказал премьер-министр.

Борисов отметил, что «ещё полгода назад в Европейском совете, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, были против общей европейской обороны, но за несколько месяцев со всеми произошли метаморфозы, поскольку они увидели огромную угрозу и новые военные союзы».

«Военные прекрасно отдают себе отчёт, что будет значить военный союз Индии, Китая, Ирана, России и Турции. Какой оборонительный союз есть у нас против него на случай если дипломатия будет отброшена и время решать настанет для военных? Только валовой продукт этих стран больше чем у стран G7, не говоря уже об обороне», — заявил болгарский премьер.

Он добавил, что «когда начинает подниматься тема обороны, это значит, что присутствует страх». «Европа ожидает нападения. Всё началось с террористических актов, с миграционной волны. Почему нет волны мигрантов в США, а только в Европе? Внезапно Европа оказалась под давлением. Мы не можем справиться ни с терроризмом, атакующим самые сильные государства, ни с мигрантами, тем временем выборы выигрывают на антимиграционной волне. Что будет дальше?» — задался вопросами Бойко Борисов.

«Те, кто находится далеко от болгаро-турецкой и греко-турецкой границ, говорят: Турция — это не ЕС. Не ЕС, но это не значит, что мы должны разорвать все соглашения. Что мы будем делать на границе? Им просто, они далеко», — заявил он.

Борисов подчеркнул, что Болгария хочет мира на Балканах и в Европе, однако, по его словам, «поколения забыли, что такое война». «Для государств, готовых к войне, человеческий фактор — погибнет человек или нет, вовлечены они в войну или нет — отсутствует или ничтожно мал. В Европе даже если один солдат погиб — это трагедия. Мы самые гуманные, мы ценим человеческую жизнь», — заявил болгарский премьер.

Борисов отметил необходимость «прийти к общему консенсусу, принимая во внимание все угрозы». «Если мы считаем, что будет война и мы должны готовиться к ней, то надо переориентировать приоритеты. Вооружение, армия — деньги направить в этом направлении. Их не хватит на всё. В противном случае, миллиард туда, миллиард сюда… И мы хотим чтобы всё наладилось», — подчеркнул он.

«Для нас было важно образование. Если военные убеждают нас, что оборона важней всего, возвращаемся назад и начинаем бороться. Нам как нации должно быть ясно, откуда может прийти угроза, а учитывая наше местоположение, она может прийти к нам из многих мест», — заключил Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Болгарии представило доклад о состоянии национальной безопасности за 2016 год, в котором значительное место было уделено внешней политике России.

«Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают нашей основной цели создания единой, свободной и мирной Европы», — говорилось, в частности, в документе.

София обвинила Москву в «неисполнении и избирательном применении основополагающих международных договоров в области контроля и конвенционального вооружения, нарушении территориальной целостности независимых государств, ведении информационной войны и массовом использовании гибридных стратегий».

В докладе также утверждается, что воссоединение Крыма с Россией «разрушает геостратегический и военный баланс в Черноморском регионе», а ухудшение отношений России с НАТО и Европейским союзом «создаёт серьёзные вызовы выстроенной европейской архитектуре безопасности».