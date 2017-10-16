Пекин, 17 октября, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Китай приступит к третьему национальному исследованию земельных ресурсов, сообщает 16 октября агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Целью исследования, по сведениям Госсовета КНР является сбор точных сведений о земельных ресурсах страны, включая их площадь, распределение и условия разных видов земли.

Исследование будет сфокусировано на состоянии и изменениях «постоянных основных сельскохозяйственных угодий», пахотных земель, а также земель, используемых для фермерства вблизи автомагистралей.

Подготовки начнутся уже в четвертом квартале 2017 года, а само исследование должно быть завершено уже в 2020 году.

Второе национальное исследование земель проводилось с 2007 по 2009 годы, а первое — завершилось в 1996 году.

Согласно второму исследованию, Китай обладает порядка 135 млн гектар пахотных земель.

Напомним, что основные плодоносные земли, расположенные в зоне благоприятного климата в Китае расположены на юго-востоке страны и вдоль восточного побережья. В то время, как западная часть страны изобилует горами и пустынями, что крайне затрудняет их использование в сельском хозяйстве. Климат же северо-востока страны очень схож с климатом российской средней широты, где можно получить только один урожай в год.