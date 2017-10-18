Вашингтон, 18 октября, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Фильм «Уотергейт. Крушение Белого дома» режиссера Питера Ландесмана замаскирован под историческую драму о бравом и неподкупном суперагенте ФБР, который, оказавшись замешанным в Уотергейтский скандал, вошел в контакт с независимой прессой и одолел в неравном бою Белый дом. О том, что скрывается под маской исторического кино, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Цитата из к/ф «Уотергейт. Крушение Белого дома». реж Питер Ландесман. 2017. США Разоблачение

Как известно, главную роль в низвержении Никсона американские СМИ приписывают себе, отдавая при этом должное информатору под неприличным псевдонимом Глубокая глотка, которым оказался заместитель директора ФБР Марк Фелт. Но на самом деле фильм вовсе не о Фелте и не о днях давно минувших, а о злободневной политике. Точнее — о противостоянии президента Дональда Трампа — республиканца ярко выраженных правых взглядов — и либеральной общественности. Эта общественность всегда доверчиво откликается на истории о борьбе «независимой» прессы с государственной машиной.

Фильм решен в классическом для либеральной политической культуры черно-белом ключе: правым «плохишам» отказано в каком-либо интеллекте, чести и манерах, они творят пакости не по какой-то разумной причине, а потому что такова их природа. Журналисты же поголовно являются кристально честными воинами добра. Но это не просто мифотворчество, а вполне внятная инструкция, как снимать неугодных президентов.

В главном герое легко узнать двух вполне современных персонажей — бывших директоров ФБР Джеймса Коми и Роберта Мюллера — оба попортили Дональду Трампу немало крови. Один — слив прессе содержание конфиденциальных разговоров, другой — возглавив расследование о «руке Москвы».

Подробнее о фильме и его актуальной подоплеке читайте здесь: Как отправить президента в отставку? — руководство для либералов

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