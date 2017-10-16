Москва, 16 октября, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Россия выступает за нераспространение ядерного оружия и призывает КНДР присоединиться к глобальному соглашению, объяснила 16 октября причины принятия Москвой санкций против Пхеньяна спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1«.

Kremlin.ru Валентна Матвиено

Спикер отметила, что представители делегации КНДР на ассамблеи МПС выразили обиду по поводу принятия Россией санкций против Пхеньяна.

«Мы, как ответственный мировой игрок, не могли поступить иначе», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что в рамках принятой резолюции по КНДР отмечается необходимость продолжения диалога по ядерной программе Пхеньяна в многостороннем формате.

Матвиенко считает, что Северной Корее нужно занять более гибкую позицию, так как существующее отношение Пхеньяна к диалогу «не конструктивно».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер в отношении КНДР в рамках резолюции СБ ООН 2321 от 30 ноября 2016 года. Санкции касаются ограничений для физических и юридических лиц, причастных к ядерной программе Северной Кореи, а также запрета на поставку некоторых материалов, технологий и продукции. Дополнительные ограничения вводятся в сферах торгово-экономического, банковско-финансового и научно-технического сотрудничества с КНДР.