Москва, 18 октября, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Как следует кинематографистам обращаться с литературной классикой? Особенно сейчас, на очередном сломе эпох, и особенно здесь — в России, которая всегда была «литературоцентричной»? Классика все чаще уплощается, переходя на экран, к ней добавляются ингредиенты, приносящие сборы — обнаженка, кровь… О разных подходах к экранизации классических произведений размышляет постоянный автор ИА REGNUM обозреватель Дмитрий Тёткин.

Цитата из к/ф «Гоголь. Начало». Реж. Егор Баранов. 2017. Россия Гоголь

В первом варианте к классике относятся как к иконе и тщательно оберегают от посягательств. Доступ к ней имеют только избранные, по специальному допуску и в связи с какой-нибудь знаменательной датой. Государство тоже контролирует процесс, распределяя средства.

Второй вариант мягче, тут уже допускается иметь свой взгляд на классику, свои трактовки, но в ограниченном традицией диапазоне, и не всякому. Право сказать: «Я так вижу» нужно заслужить и доказать — либо долгим и вдумчивым изучением канона и сопутствующих архивных материалов, либо какой-то личной сопричастностью автору. Первоисточник может переосмысляться, но не ставиться с ног на голову и не разрушаться.

Третий вариант — это когда на классике паразитируют или сознательно стремятся ее разрушить. К классике применяют в «лучшем» случае тонкую постмодернистскую «деконструкцию», разбирая на метафоры и мифологемы и потом развивая эти выдернутые ниточки в направлении, о котором автор даже не думал. В худшем случае «святыню» попросту оскверняют издевкой или пошлостью.

Фильм «Гоголь. Начало» — это попытка нащупать какую-то золотую середину. Он снят «по мотивам», а потому авторы могут чувствовать себя достаточно свободно. Довольно интересен сюжетный ход, когда автор сам становится героем в своих историях и одновременно объектом исследования на своеобразном сеансе психоанализа.

Подробнее о фильме «Гоголь. Начало» читайте здесь: Гоголь с голой грудью, или Как нужно классику читать

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