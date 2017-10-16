Люксембург, 16 октября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. В Люксембурге сегодня, 16 октября, по инициативе Литвы была организована встреча министров иностранных дел стран ЕС с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой, на которой глава МИД Литвы заверял своих коллег из других стран ЕС, что «российские официальные власти не представляют общество России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из цитат главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, распространённых его пресс-службой.

Nato.int Линас Линкявичюс

«Мы занимаем твердую позицию относительно того, как в последнее время ведет себя власть России, но мы прекрасно понимаем, что Кремль и широкое российское общество — не одно и то же», — сказал Линкявичюс.

Министр заявил, что Литва поддерживает гражданское общество России, которое «в последнее время сталкивается с все более строгими ограничениями и другими барьерами, препятствующими его деятельности».

По словам Линкявичюса, эта встреча — очевидное доказательство того, что «Европа неравнодушна к процессам, которые сейчас происходят в России».

«Мы заинтересованы в демократической, мирной и сотрудничающей России. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что без открытого и жизнеспособного гражданского общества в России эти цели не могут быть достигнуты», — сказал он.

«Суть одного из главных принципов ЕС, на основании которых мы договорились развивать отношения ЕС и России, заключается именно в оказании большего внимания контактам с жителями России, усиленной поддержке гражданскому обществу России», — подчеркнул литовский дипломат.

Участники встречи обменялись мнениями о внутренних политических процессах России, ее внешней политике, подчеркнута потребность в «тщательном наблюдении и реагировании на каждую попытку расправиться с активистами гражданского общества России и представителями интеллигенции», также были рассмотрены другие конкретные способы, «как ЕС мог бы помочь гражданскому обществу России».