Женева, Швейцария, 16 октября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. В Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым по урегулированию нагорно-карабахского конфлика. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

president.am Серж Саргсян и Ильхам Алиев на переговорах в Женеве

«Переговоры завершились, Алиев покинул резиденцию постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях», — написал Акопян, разместив фотографию Алиева, покидающего резиденцию.

president.am Серж Саргсян и Ильхам Алиев после переговоров в Женеве

По словам Акопяна, Серж Саргсян после переговоров отправился в посольство Армении в Швейцарии, где встретится с представителями армянской диаспоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Встреча прошла при участии министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.