Москва, 16 октября, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно законопроекту, тарифы по страховым взносам сохранятся на уровне 30% до 2020 года включительно. Из них 22% уйдут на пенсионное страхование, 2,9% будут перечислены на социальное страхование, а еще 5,1% — на обязательное медицинское.

Пенсионный фонд

Как рассказал в ходе заседания профильного комитета Госдумы председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов, поступления страховых взносов в бюджет ПФР в 2018 году составят 4,8 трлн рублей, а в 2020 году увеличатся до 5,4 трлн рублей.

«При этом зависимость от федерального бюджета уменьшается: трансферт для обязательного пенсионного страхования определен в сумме 693 млрд рублей в 2018 году со снижением к 2020 году до 668 млрд рублей», — рассказал Дроздов.

Общая сумма доходов ПФР в 2018 году составит 8,3 трлн рублей, что составит 8,6% к уровню ВВП. К 2020 году показатель планируется опустить до 8,1% к ВВП.

«Особенностью формирования бюджета фонда является то, что мы с 1 января 2018 года индексируем пенсию на 3,7%. Таким образом, переносим срок индексации пенсий с 1 февраля на 1 января. Инфляция фактическая ожидаемая за этот год — 3,2%, но мы индексируем по ставке на 0,5% выше», — напомнил Дроздов.

Между тем, как ранее утверждал глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин, индексация коснется только неработающих пенсионеров: на тех граждан, которые продолжают работать, выйдя на пенсию, норма не распространится.

Объем расходов ПФР в 2018 году составит 8,4 трлн рублей. А к 2020 году увеличится до 8,9 млрд рублей.

«Прогнозируемый объем доходов и расходов позволяет выполнить все социальные обязательства», — подчеркнул Дроздов.

Впрочем, Счетная палата в своем заключении отметила, что при расчете бюджета ПФР допустил некоторые неточности. Так, в частности, стоимость пенсионного коэффициента была рассчитана без необходимой методики. В результате чего доходы ПФР в расчетах на 2018 год оказались на 8 млрд рублей ниже, чем было бы возможно. Кроме того, фонд также не учел доходы по некоторым показателям, которые могли принести организации порядка 1,8 млрд рублей. Помимо этого, у Счетной палаты также есть основания полагать, что статья расходов на научные исследования, на которую в ПФР выделили 60 млн рублей, не будет полностью исполнена.

Фонд социального страхования

Как рассказал в ходе заседания профильного комитета Госдумы замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов, специфика бюджета Фонда социального страхования в 2018 году состоит в том, чтобы сократить его дефицит.

«В связи с этим предлагаем продление до 31 декабря 2024 возможности применения зачетного механизма уплаты страховых взносов по обязательному страхованию на случай временного нетрудоспособности в связи с материнством», — отметил Пудов.

Речь идет о выплатах пособий по зачетной модели: то есть работодатель вначале сам выплачивает больничный, а затем Минтруда возмещает его расходы. Сегодня, по словам Пудова, в 33 регионах реализуется проект по прямым выплатам пособий. Ранее предполагалось, что он продолжится до 2020 года включительно, но Минтруд предлагает предлагают растянуть его по времени.

«Данная мера позволит сократить дефицит бюджет фонда в 2018 году — на 6,1 млрд рублей, в 2019 году — на 5,9 млрд рублей, а в 2020 году — на 46,6 млрд рублей», — объяснил Пудов.

Между тем такую идею не поддержал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Депутат предложил обсудить вопрос завершения пилотного проекта в 2020 году.

«Хотел бы обратить внимание, что счетная палата категорически не поддерживает этот законопроект и указывает на то, что он не может быть поддержан, потому что Счетная палата говорит, что с точки зрения эффективности механизм (прямых выплат пособий — прим. ИА REGNUM ) надо вводить немедленно», — отметил Макаров.

Кроме того, как отметила Счетная палата в своем заключении, ФСС необходимо больше внимания уделить обязательному страхованию от несчастных случаев, поскольку средства на это направление могут быть полностью израсходованы в 2021 году.

Фонд обязательного медицинского страхования

Согласно расчетам ФОМС, доходы фонда в 2018 году достигнуть 1,89 трлн рублей, а к 2020 году вырастут до 2,139 трлн рублей. При этом расходы фонда составят в 2018 году 1,99 трлн рублей и увеличатся до 2,61 трлн рублей.

Как заявила в ходе заседания комитета глава ФОМС Наталья Стадченко, подушевой норматив финансирования, заложенный в бюджет фонда, станет основой для программы госгарантий, которую утверждает правительство РФ.

«Безусловным приоритетом является финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи. И при сохранении нормативов объема медицинской помощи финансирование амбулаторной помощи увеличивается на 20%, скорой медицинской помощи и дневных стационаров на 23%», — рассказала Стадченко.

В расчетах расходов ФОМС также учитываются 330 млрд рублей, которые будут направлены на увеличение зарплаты работников медицинской сферы в 2018 году. Впрочем, как отмечает Счетная палата в своем заключении, порядок направления этих средств вызывает вопросы, так как доля зарплаты в структуре тарифов нормативно не установлена.

«В результате создаются риски замещения расходов на заработную плату иными расходами, включая погашение долгов по коммунальным платежам, закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий», — отмечается в заключении Счетной палаты.

Кроме того, в ФОМС не учли дифференциацию зарплат в зависимости от опытности медперсонала и посчитали оплату медработников по единому коэффициенту. В связи с этим, как посчитали в Счетной палате, на выплату зарплат в полном объеме ФОМС может не хватит 43,1 млрд рублей.