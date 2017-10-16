Ереван, 17 октября, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Россией нового льготного военного кредита на сумму $100 млн. Что заказывала и получила Армения на предыдущий льготный кредит в $200 млн и каковы возможные новые приобретения, пишет обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

И.Кубатьян ИА REGNUM Тяжелая реактивная система залпового огня БМ-30 «Смерч» на военном параде в Ереване

В ряду заметных новинок, продемонстрированных Арменией на параде в честь 25-летия независимости, была представлена техника, о которой точно известно, что она была куплена вне экспортного кредита. Это касается оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-Э» и зенитных ракетных комплексов «Бук». Системы радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и Р-325У также не входили в предварительный список поставок, который, судя по всему, либо был существенно пересмотрен с включением систем РЭБ вместо иных позиций, либо данные системы были приобретены отдельно.

Примечательно, что в качественных и количественных показателях ствольной артиллерии Азербайджан превосходит Армению, при том, что в условиях военных действий в горном ландшафте действия артиллерии приобретают значение, которое невозможно переоценить. Усиление данного компонента своей армии должно заслуживать внимание Армении, а учитывая, что условие льготного кредита — закупка новой российской военной продукции, можно предположить два варианта. Это или закупка наиболее современных самоходных 152-мм гаубиц «Мста-СМ» на кредитные средства (что проще, но дорого), или закупка на собственные средства некоторого количества советских 152-мм САУ 2С3 «Акация» с хранения, с последующей их модернизацией на средства кредита (что в 2−3 раза дешевле, но просчитать сложно).

Какие еще приобретения может, вероятно, сделать Армения с использованием льготного российского кредита и есть ли шанс выправить баланс сил с Азербайджаном, читайте в статье: На что Армения потратит новый российский военный кредит?

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