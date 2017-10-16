Минск, 16 октября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Ученые Белоруссии и Люксембурга начнут сотрудничество в области биофизики, сообщает 16 октября БЕЛТА.

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Согласно сообщению, меморандум о сотрудничестве подписал Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук (НАН) Белоруссии и компания UNERA Luxembourg S.A. из Люксембурга, имеющая в Белоруссии дочернюю фирму «УнероГрупп».

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Белорусские ученые предложили UNERA использовать получаемую ими биомассу водоросли спирулины из штамма Spirulina platensis IBCE S-2. Биомасса будет использоваться для получения ингредиентов с высокой биологической активностью, которые в свою очередь будут применяться в народном хозяйстве.

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Напомним, люксембургская компания UNERA занимается разработкой методов получения биологически активных соединений из клеток микроводорослей и бактерий. Фирма также занимается производством ингредиентов для пищевых добавок и косметики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии намерены изменить систему оплаты труда ученых, привязав его к практическим результатам, которые получают ученые. Таким образом, считают в правительстве, у ученых появится стимул для «стремления к более высоким результатам».