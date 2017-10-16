Симферополь, 16 октября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Заур Смирнов подал в отставку с поста руководителя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма по требованию главы РК Сергея Аксёнова, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Крым

«Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили в основном формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными. Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям. Межнациональные отношения — очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым. Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей», — написал на своей официальной странице в Facebook Сергей Аксёнов.

Сам Смирнов на данный момент отказался комментировать ситуацию.

Напомним, в минувшие выходные, 14 октября в ряде городов полуострова было задержано около 50 участников несогласованных одиночных пикетов, участники которых протестовали против действий властей в отношении крымских татар, задержанных накануне ФСБ в связи с деятельностью ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении шести членов группировки возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Спустя несколько дней пикетирующие вышли на улицы с плакатами «Мой народ — не террористы» и «Крымские татары — не экстремисты».

«Акция крымских татар не осталась незамеченной в Москве. Как я уже писал, стало ясно — для крымчан это было очевидно, — что местные крымско-татарские лидеры не контролируют ситуацию на местах и не пользуются авторитетом. Жёсткая реакция Москвы — Заур Смирнов ушёл по собственному желанию, но по требованию главы Крыма. Возможно, будут названы и другие причины — жильё, земля и так далее», — прокомментировал ситуацию крымский правозащитник Александр Талипов.

По его словам, крымско-татарский меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не оставляет попыток любым образом дестабилизировать ситуацию на полуострове.

«Я поговорил с активистами в старом Крыму, останавливался у каждого, все заявляли, что якобы внезапно решили, что должны выйти на акцию, это их самостоятельное решение и никто их не координировал, однако уже на третьем человеке я заметил, что меня снимают со стороны другие лица, видимо, сработало оповещение. Все люди, с которыми я общался, твердят одно и то же: крымские татары не террористы, незаконные задержания, липовые уголовные дела. При этом все заметно нервничали и не могли назвать фамилии задержанных. Только один молодой человек грамотно отвечал на вопросы, называл фамилии задержанных, рассказал, почему вышел на протест, сколько человек задержали. Осужденного Умерова он считает невиновным. Все опускали глаза и не хотели отвечать на вопрос: вы за Россию или Украину? Вопрос, который завёл их в тупик: «Подрыв линий электропередач — терроризм?». Все ответили «да». Подрыв осуществили крымские татары? Неохотно отвечали — «да». Могут ли тут в Крыму быть их пособники? Признавали, могут, но это точно не те, кого задержали! Много ещё хотел вопросов задать, не стал. Ясно одно: акция спланирована, хорошо организована, и провластные «лидеры» крымских татар не контролируют ситуацию и не имеют авторитета у большинства соотечественников», — подчеркнул Александр Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, всех, кто вышел на несанкционированные пикеты, задержали и доставили в ближайшие отделения полиции. Там они дали объяснения своим действиям, после чего всех отпустили.

По информации ряда местных СМИ, бывший вице-премьер крымского правительства, а ныне лидер преступной «блокады Крыма» и незаконных вооруженных группировок в Херсонской области Ленур Ислямов заявлял ранее, что он и Заур Смирнов были делегированы в крымскую власть меджлисом (организация, деятельность которой запрещена в РФ).