Варшава, 17 октября, 2017, 00:13 — ИА Регнум. Восстановление «сильной Польши» — главная задача польского вице-премьера Матеуша Моравецкого. Об этом он заявил на встрече с польской диаспорой в США. Что стоит за словами политика, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Восстановить армию, построить сильные институты и сплоченное общество, восстановить сильную Польшу — те намерения, которые перечислил премьер. Фон для их реализации не самый благоприятный: по словам Моравецкого, в 90-х годах страну «колонизировали» элитные группы, создавшие в ней систему клиентелы. При участии «большого числа иностранных институтов и правительств» была создана и ныне правящая партия «Право и Справедливость», чье правительство пытается уйти от данной модели. Глава самой правящей партии Ярослав Качиньский еще в прошлом году в своем программном выступлении уделил особое внимание понятию суверенности.

Вместе с тем на днях министр обороны Польши Антоний Мачеревич неожиданным образом пояснил размещение в стране дополнительного контингента американских военных. Если прежде Польша объясняла этот шаг необходимостью защиты от «российской агрессии» и стремлением доказать, что она не страна «второго сорта», то теперь уже Мачеревич сообщил, что военная поддержка США нужна временно:

«/Пока/ мы не закончим модернизацию наших Вооруженных сил, пока не создадим 200-тысячной армии, пока не выстроим территориальную оборону, на что нужно еще около двух лет».

Курс Варшавы на «восстановление суверенитета» не получает поддержки в Брюсселе и у ведущих стран ЕС; Эммануэль Макрон и вовсе полагает, что поляки всё больше уходят из Европы.

Подробнее о реализации взятого Варшавой курса читайте в статье: Могут ли в принципе быть союзники у «сильной Польши»

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