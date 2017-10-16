Москва, 16 октября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Работа над системой дистанционного обжалования штрафов ГИБДД начнётся в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Пока речь идёт не о законопроекте, а о необходимости создать инструментарий для дистанционной отмены неправильно вынесенных штрафов — в данном случае штрафов, в которых ошибка видна визуально», — заявил Лысаков.

Парламентарий подчеркнул, что речь идёт о человеческом факторе, когда оператор, проверяющий фотографии, поступившие в систему, может совершить ошибку в силу элементарной усталости — при том, что объём материалов в системе видеорегистрации постоянно растёт.

Сейчас в случае обжалования штраф должен отменить прокурор, либо водитель должен лично подписать соответствующее заявление — процедура забюрократизирована и в таком виде «абсолютно никому не нужна», уверен Лысаков.

«Такого механизма, — не бумажного, а электронного, дистанционного, заочного, — на сегодняшний момент не существует. Это проблема, которой озабочена Госавтоинспекция — я проводил с ней соответствующие консультации. Мы едины во мнении, что эту ситуацию надо исправлять, но исправлять реально мы её будем уже к началу следующей весенней сессии», — подчеркнул депутат.

По его словам, в 2017 году Госдума продолжит разбираться с огромным объёмом прошлых законопроектов, «поэтому до конца года, конечно, никаких движений не будет».

"А с начала следующего года, в весеннюю сессию, мы обсудим уже более предметно этот вопрос, с Госавтоинспекцией, совместно с правительством уже будем эту проблему решать», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме собираются разработать проект закона, который позволит водителям дистанционно отменять неправильно выписанный штраф с видеокамер. Основанием для автоматической отмены штрафа станут технические ошибки в постановлении.