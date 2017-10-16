Минск, 16 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Детское «Евровидение-2018» пройдет в Белоруссии, сообщает 15 октября портал Европейского вещательного союза (EBU).

Минск

Это будет второй конкурс, проведенный в Минске, в прошлый раз детское «Евровидение» столица Белоруссии принимала в 2010 году. За всю историю участия республики в ежегодных праздничных состязаниях детских музыкальных исполнителей, ее конкурсанты дважды становились победителями «Евровидения». В 2005 году Ксения Ситник победила, спев песню «Мы вместе», а в 2007 Алексей Жигалкович был признан лучшим, исполнив песню «С друзьями». Чаще других (трижды) победителями детского конкурса становились юные артисты из Грузии.

Портал EBU приводит слова Джона Ола Санда (Jon Ola Sand), главы Live Events EBU: «Прежде чем мы соберемся в Тбилиси на конкурс 2017 года, мы рады объявить, что БТРК (Белтелерадиокомпания — прим. ИА REGNUM ), станет генеральным вещателем детского «Евровидения» 2018 года. Заявка БТРК была чрезвычайно сильной, и мы полностью уверены, что они проявят тот же энтузиазм в подготовке к событию следующего года».

Правила детского конкурса основаны на правилах взрослого «Евровидения». Как и во взрослой версии, конкурс проходит в одной из участвующих стран.

— Страна, которая собирается принять участие в конкурсе, должна выбрать своего исполнителя и песню;

— Участвуют дети возрастом от 9 до 14 лет;

— Все песни, закрепленные за артистами, исполнятся «вживую» и только один раз;

— С началом первой песни начинается голосование зрителей. Свои голоса могут отдавать страны, как участвующие в конкурсе, так и те, кто транслирует передачу.

По правилам конкурса, страна не может голосовать за своего собственного конкурсанта.

Напомним, первый конкурс детского «Евровидения» был организован в 2003 году в связи с успехом скандинавского конкурса MGP Nordic (Melodi Grand Prix Nordic), скандинавский песенный конкурс для детей от 8 до 15 лет. С 2003 года победительницами детского «Евровидения» становились пока только 10 стран, из них 5 стран постсоветского пространства (Россия, Белоруссия, Украина, Армения, Грузия). В ноябре 2017 года конкурс будет принимать Грузия.